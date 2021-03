Techaandelen opnieuw omlaag op Wall Street

Techfondsen kregen donderdag opnieuw klappen op de New Yorkse aandelenbeurzen. Uit de toelichting van de Federal Reserve op het nieuwste rentebesluit maakten beleggers op dat de Amerikaanse centralebankenkoepel voorlopig weinig actie zal ondernemen tegen de oplopende inflatie, waardoor de rentes op Amerikaanse staatsobligaties verder opliepen. De snel in waarde gestegen techfondsen worden daarom in de uitverkoop gedaan, omdat ze relatief duur zijn.

Techgraadmeter Nasdaq ging in de eerste handelsminuten 1,4 procent onderuit tot 13.330 punten. Zwaargewicht Apple verloor 2 procent, ondanks mediaberichten dat het bedrijf nieuwe iPads op de markt zal zetten. Microsoft, Facebook, Google-moeder Alphabet en Netflix verloren tot bijna 2 procent.

Ook de brede S&P 500 gaf terrein prijs en daalde 0,5 procent tot 3953 punten. De Dow-Jonesindex scherpte juist het record van een dag eerder aan en koerste 0,1 procent hoger op 33.029 punten.

De Fed liet woensdag weten vooralsnog geen reden te zien om in te grijpen, ondanks de oplopende inflatie en de stevige economische groeivooruitzichten. Het rendement op tienjarige staatsleningen van de Verenigde Staten, dat in tegengestelde richting van de obligatieprijzen beweegt, piekte daardoor tot het hoogste niveau sinds januari vorig jaar.

Banken profiteerden van die ontwikkeling. Zo wonnen aandelen van grote financiƫle concerns als Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup en Bank of America tot ruim 2,2 procent.

Beleggers kregen ook een domper te verwerken op macro-economisch vlak. Het wekelijkse aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is met 45.000 gestegen tot 770.00, terwijl juist op een daling werd gerekend. Daarmee leeft de onzekerheid over het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt weer op.

De euro was 1,1918 dollar waard, tegenover 1,1896 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent goedkoper op 63,11 dollar. Brentolie daalde 2,1 procent in prijs, tot 66,57 dollar per vat.