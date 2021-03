Beurshandel blijft in greep oplopende obligatierentes

Beleggers op de Amsterdamse beurs houden vrijdag de ogen vooral gericht op de oplopende rentes op de Amerikaanse staatsobligaties. De obligatierentes zitten al enige tijd in de lift door de verbeterde economische vooruitzichten en de stijgende inflatie. Beleggingen in techfondsen worden door de hogere marktrentes echter minder aantrekkelijk. Dit zorgde donderdag voor een koersval van 3 procent van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Banken en verzekeraars profiteren daarentegen juist van de hogere rentes.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren af te stevenen op een lager begin van de laatste handelsdag van de week. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met verliezen openen. De Aziatische markten gingen vrijdag stevig omlaag.

In de strijd tegen het coronavirus gaan meerdere Europese landen het coronavaccin van AstraZeneca weer gebruiken nu de Europese medicijnwaakhond EMA opnieuw heeft geoordeeld dat het veilig is. Nederland gaat in de loop van volgende week weer mensen inenten met het vaccin van AstraZeneca. Veel landen stopten uit voorzorg met het vaccin, omdat het mogelijk bloedstolsels zou veroorzaken.

De aandacht gaat ook uit naar de oplopende spanningen tussen Washington en Peking. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken verklaarde tijdens het topoverleg tussen de Verenigde Staten en China in Alaska dat bepaalde acties van Peking een bedreiging vormen voor de wereldwijde stabiliteit. Blinken zei onder meer bezorgd te zijn over cyberaanvallen op de VS, de situatie in Hongkong en Taiwan en de “economische dwang” van China op Amerikaanse bondgenoten.

Ook de olie- en gasbedrijven staan in de belangstelling na uitlatingen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Blinken riep bedrijven die zijn betrokken bij de aanleg van de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland op om “onmiddellijk” te stoppen met de werkzaamheden. Anders kunnen zij sancties van de VS opgelegd krijgen. Shell is een van de betrokken bedrijven bij de aanleg van de pijplijn.

De euro was 1,1920 dollar waard, tegenover 1,1926 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omlaag na de forse daling op donderdag. Oliehandelaren vrezen dat de vertragingen bij de vaccinaties het economisch herstel van de pandemie en dus de vraag naar olie kunnen ondermijnen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 59,43 dollar. Brentolie kostte ook 1 procent minder, op 62,66 dollar per vat.