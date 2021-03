‘Brussel krijgt zware taak met invoering coronapaspoort’

De Europese Unie staat voor een zware taak om tegen juni zogenaamde coronapaspoorten in te voeren zodat mensen weer kunnen reizen. Dat zegt Groupe ADP, uitbater van onder andere de drukste luchthaven van Frankrijk, Parijs-Charles de Gaulle.

Operationeel directeur Franck Le Gall van ADP noemt de doelstelling van de EU “zeer, zeer ambitieus”. Hij wijst daarbij op de trage vooruitgang en ongeco√∂rdineerde introductie van dergelijke gezondheidspaspoorten die al in ontwikkeling zijn bij luchtvaartmaatschappijen en andere bedrijven.

De Europese Commissie presenteerde eerder deze week plannen voor een gratis digitaal of papieren certificaat met QR-code. Reizigers kunnen die krijgen als ze zijn gevaccineerd tegen corona, recent negatief zijn getest of voldoende antistoffen tegen het virus hebben aangemaakt, zo is het idee.

De bewijzen zijn bedoeld om reizen zowel binnen als buiten het landenblok te vergemakkelijken. Daarbij moet een evenwicht worden gevonden tussen landen die afhankelijk zijn van toerisme en hun grenzen graag weer openstellen en landen die wat voorzichtiger zijn als Frankrijk en Duitsland.

De stap van Brussel komt net op een moment dat er al talrijke soortgelijke systemen in de maak zijn. Op verschillende luchthavens zijn al tests met coronapassen aan de gang, zoals in Parijs, Londen en Rome.

Volgens Le Gall is het van vitaal belang dat de pasjes een strikte gegevensbescherming bieden en gemakkelijk aan te passen zijn aan veranderende regels. Verder moeten scans in slechts enkele seconden kunnen worden uitgevoerd met dezelfde apparatuur die gebruikt wordt om instapkaarten te controleren. ADP staat neutraal tegenover de verschillende initiatieven, als ze maar door een systeem te verwerken zijn.