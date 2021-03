‘Hypotheekrente toch weer verder gedaald’

De hypotheekrente is deze week verder gedaald, ondanks dat een aantal geldverstrekkers hun rente verhoogden. Tegelijkertijd waren er andere aanbieders die hun tarieven juist verlaagden, meldt hypotheekadviesketen De Hypotheekshop. “Op dit moment staan bijna alle renteperioden op hun laagste stand ooit.”

De rente op met name Amerikaanse staatsleningen is al enige tijd aan het oplopen door de verwachting dat het coronasteunpakket van president Joe Biden de economische groei gaat stimuleren, waardoor consumenten meer gaan uitgeven en de inflatie kan toenemen. Volgens De Hypotheekshop kan dat ervoor zorgen dat de rentes stijgen, ook in Europa. “Nieuwe maatregelen door de Europese Centrale Bank (ECB), het opkopen van meer staats- en bedrijfsobligaties, lijken op dit moment echter te voorkomen dat de rentes verder oplopen”, aldus de Hypotheekshop.

De gemiddelde duur waarop huizenkopers en oversluiters hun rente vastzetten voor nieuwe hypotheken, is momenteel langer dan ooit en nadert de negentien jaar. Wie een hypotheek afsluit voor vijf jaar vast met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) komt nu gemiddeld uit op een rente van 1 procent. Bij tien jaar vast gaat het om 1,05 procent. Bij twintig jaar vast is de rente nu gemiddeld 1,36 procent.