Pakketbezorger FedEx stijgt, sportmerk Nike omlaag op Wall Street

Pakketbezorger FedEx stond vrijdag bij de winnaars op Wall Street, geholpen door beter dan verwachte kwartaalcijfers. De resultaten van sportartikelenmerk Nike vielen juist minder goed bij beleggers. De aandelenbeurzen in New York lieten een wisselend beeld zien, na de verliesbeurt een dag eerder waarbij vooral de technologiefondsen in de uitverkoop werden gedaan door zorgen over de stijgende rentes.

Het aandeel FedEx noteerde kort na opening van de handel een plus van 5,4 procent. Het bedrijf zag in het afgelopen kwartaal de resultaten fors verbeteren dankzij de aanhoudend sterke vraag naar thuisbezorging door het vele onlineshoppen in coronatijd. FedEx had wel hinder van het slechte winterweer in grote delen van de Verenigde Staten, waardoor werkzaamheden bij verschillende grote pakketsorteercentra van het bedrijf werden ontregeld. Branchegenoot UPS ging in het kielzog 1,6 procent omhoog.

Nike verloor 4,5 procent in de openingsminuten. Het bedrijf had afgelopen kwartaal last van het wereldwijde tekort aan zeecontainers waardoor het vervoer van schoenen en kleding naar de Amerikaanse thuismarkt vanuit buitenlandse fabrieken werd vertraagd, net als van oponthoud in havens. Dat leidde tot een gebrek aan spullen waardoor de verkoop in Noord-Amerika lager uitviel.

De toonaangevende Dow-Jonesindex zakte bij aanvang 0,8 procent tot 32.615 punten en de brede S&P 500 ging 0,5 procent omlaag tot 3896 punten. De grote Amerikaanse banken leverden wat in na de koerswinsten een dag eerder. Zo daalden Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo en JPMorgan Chase tot 3,6 procent in waarde.

De technologiegraadmeter Nasdaq boekte juist een plusje van 0,3 procent op 12.821 punten, nadat die donderdag nog meer dan 3 procent in het rood eindigde. Techfondsen als Apple en Microsoft wonnen tot 0,4 procent. Facebook kreeg er ruim 2 procent bij, maar Tesla gaf verder terrein prijs met een min van 1 procent. Een dag eerder daalde het aandeel Tesla bijna 7 procent.