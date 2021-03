Steven Maijoor wordt directeur bankentoezicht bij DNB

Steven Maijoor treedt toe tot de directie van De Nederlandsche Bank (DNB), waar hij verantwoordelijk wordt voor onder meer het toezicht op banken. Hij is per 1 april de opvolger van Frank Elderson, die onlangs werd benoemd tot directielid van de Europese Centrale Bank (ECB).

Maijoor (1964) is nu nog voorzitter van de Europese beurstoezichthouder ESMA. Hij was eerder onder meer directeur bij de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM). Minister Wopke Hoekstra (Financiƫn) draagt hem voor op aanbevelen van de raad van commissarissen van DNB. Hij wordt benoemd voor een periode van zeven jaar.

DNB heeft gevraagd voor Maijoor een uitzondering te maken op de Wet normering topinkomens (WNT). Dat betekent dat hij meer mag verdienen dan het wettelijk vastgestelde salaris voor een topambtenaar, dat voor 2021 is vastgesteld op 209.000 euro. In de ministerraad is besloten het verzoek te honoreren, gezien de “kennis en ervaring” waarover Maijoor beschikt.