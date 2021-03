Europese banken onder druk na koersval Turkse lira

De banken stonden maandag onder druk op de Europese aandelenbeurzen. Vooral de financiële concerns die veel activiteiten hebben in Turkije werden van de hand gedaan door de koersval van de Turkse lira en de forse verliezen op de aandelenbeurs in Istanbul. Analisten van de Franse bank Société Générale waarschuwden voor een nieuwe valutacrisis in Turkije en riepen investeerders op om hun posities in Turkse aandelen af te bouwen.

ING zakte 1,7 procent bij de hoofdbedrijven op het Damrak. De Turkse markt is goed voor zo’n 3 procent van de winst van de bank. Vorig jaar deden geruchten de ronde dat ING al zijn activiteiten in Turkije zou willen verkopen. Twee jaar geleden maakte de Turkse lira ook al een sterke val, wat veel Europese banken deed vrezen of klanten hun leningen nog wel konden terugbetalen. In Parijs verloren de Franse banken BNP Paribas en Crédit Agricole, die ook een grote blootstelling hebben aan Turkije, ruim 1 procent.

De aandelenbeurs in Istanbul raakte 7 procent kwijt en de Turkse lira kelderde 15 procent in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De koersdalingen volgden op het ontslag van de baas van de centrale bank van het land door president Recep Tayyip Erdogan. Dat besluit kwam enkele dagen nadat de Turkse centrale bank de rente flink opschroefde naar 19 procent om de snel stijgende inflatie in het land in te dammen. Turkije heeft daarmee de hoogste rente van de grootste economieën in de wereld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 682,02 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1009,14 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,6 procent.

Chipbedrijf Besi, dat vanaf maandag naar de AEX is gepromoveerd, ging aan kop met een plus van 1,4 procent. Chipmachinemaker ASML, die profiteerde van een adviesverhoging door Cowen, volgde met een winst van 1,1 procent.

ABN AMRO, dat naar de MidKap is gedegradeerd, daalde 1,5 procent. Beleggersvereniging VEB wil weten waarom de bank pas in het jaarverslag de zware verdenking van het Openbaar Ministerie van schuldwitwassen heeft gemeld en waarom daar geen losse verklaring over is gegeven. Daarnaast kampte ABN AMRO met een adviesverlaging door KBC Securities.

In Londen ging IAG, het moederbedrijf van British Airways, 7 procent onderuit en easyJet kelderde bijna 9 procent. De Britse minister van Defensie Ben Wallace waarschuwde dat het nog te vroeg is voor Britten om een zomervakantie in het buitenland te boeken. In Amsterdam zakte Air France-KLM dik 2 procent.

De euro was 1,1884 dollar waard, tegen 1,1907 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 60,67 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 63,77 dollar per vat.