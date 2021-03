Fiscus geeft kopers woning maximaal 1 maand voor overdracht

Wie voor 1 april een nieuw huis koopt, krijgt van de Belastingdienst maximaal een maand de tijd om die woning formeel ook te betrekken. Om te kunnen profiteren van gunstige belastingregels die tot het einde van deze maand gelden, halen veel kopers de transactie naar voren. Maar de daadwerkelijke overdracht is daarna vaak veel later, waarmee in wezen gesjoemeld zou worden met de regels.

Sinds januari geldt voor kopers tussen de 18 en 35 jaar dat ze bij de aankoop van hun huis niet de gebruikelijke overdrachtsbelasting van 2 procent van de koopsom hoeven te betalen. Voor huizen duurder dan 400.000 eindigt die vrijstelling na 31 maart.

Wegens die deadline hebben veel huizenkopers de formele overdracht van het huis vervroegd en vervolgens afgesproken dat de verkoper, al dan niet tegen betaling, nog een tijdlang het huis mag bewonen. Daarmee besparen ze immer duizenden euro’s. Meerdere makelaars gaven eerder aan bekend te zijn met dit soort constructies. Maar daarmee breken ze met de voorwaarde dat je als jongere direct na aankoop je huis moet bewonen voor de vrijstelling van de overdrachtsbelasting.

Lange tijd was het onduidelijk hoe de Belastingdienst zou optreden tegen het uitlenen of verhuren van een huis aan de vorige eigenaar. Nu meldt de Belastingdienst dat als de verkoper de woning nog een “korte periode” van een maand zelf bewoont, de koper nog steeds een beroep kan doen op de startersvrijstelling. Maar als dit ook maar één dag langer duurt, kan dat gevolgen hebben. Over exacte consequenties werd niet gerept. Dat wordt per geval los bekeken.

De Vereniging Eigen Huis (VEH) waarschuwde eerder al wel voor de gevolgen van huurdeals of gebruikersovereenkomsten. Boetes van de Belastingdienst zijn een reëel risico, zo gaf de belangenvereniging aan. En mocht je als belegger worden aangeslagen omdat je je huis aan de vorige bewoner verhuurt, dan zou dit met de nu geldende overdrachtsbelasting van 8 procent 40.000 euro kosten bij aankoop van een huis van 500.000 euro. Daarnaast zijn verzekeraars en hypotheekverstrekkers vaak niet blij met deze constructies, zo stipte VEH aan.