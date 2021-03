Saudisch olieconcern Aramco haalt banden met China aan

Het Saudische staatsolie- en gasconcern Saudi Aramco gaat de banden met China verder aanhalen. Volgens topman Amin Nasser wil de onderneming nauwer gaan samenwerken met China bij het verlagen van de uitstoot en de productie van schonere energiebronnen.

Aramco wil met China gaan samenwerken op het gebied van waterstof, ammoniak, kunstmatige brandstoffen en de opvang en opslag van CO2. Het bedrijf doet samen met Chinese universiteiten onderzoek naar manieren om de Chinese uitstoot omlaag te krijgen, aldus Nasser. Aramco is van plan meer investeringen te doen in China.

China, de tweede economie van de wereld, heeft een doelstelling om in 2060 helemaal klimaatneutraal te worden. Het land is onder meer veel bezig met elektrisch rijden en rijden op waterstof.

Verder bleef Saudi-ArabiĆ« in de eerste twee maanden van dit jaar de belangrijkste olieleverancier van China, met een gemiddelde invoer van 1,86 miljoen vaten per dag. “Het verzekeren van de blijvende veiligheid van de Chinese energievraag blijft onze hoogste prioriteit, voor de komende vijftig jaar en daarna”, verklaarde Nasser in een videoboodschap naar aanleiding van de jaarcijfers van Aramco.

Saudi-ArabiĆ« is ’s werelds grootste olie-exporteur. Hoewel China zelf ook grote oliebedrijven heeft, is het land voor een groot deel van zijn oliebehoefte afhankelijk van import vanuit het buitenland.