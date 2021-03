Chinese beurzen dalen na sancties westerse landen

De Chinese aandelenbeurzen verloren dinsdag terrein. De sancties die door de Europese Unie, de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk zijn opgelegd tegen het land vanwege de onderdrukking van de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang, zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. Andere beurzen in de Aziatische regio lieten eveneens verliezen zien. Vooral de transportbedrijven en reissector stonden onder druk door de verlenging van de lockdownmaatregelen in veel Europese landen.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1,1 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,4 procent. China sloeg meteen terug na de mensenrechtensancties van de EU en legde Europese politici, onder wie Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, strafmaatregelen op. De sancties van de westerse landen zorgen vooral voor terughoudendheid bij internationale investeerders in China.

Geely zakte dik 5 procent in Hongkong. De Chinese autofabrikant zag de winst in het afgelopen jaar flink dalen door de impact van de coronacrisis op de autoverkopen. Het bedrijf kondigde daarnaast aan samen met moederconcern Zhejiang Geely Holding Group een joint venture op te richten voor elektrische voertuigen onder de merknaam Zeekr. Het Chinese techconcern Baidu beleefde een tam beursdebuut in Hongkong en noteerde vrijwel vlak ten opzichte van de introductieprijs. Baidu heeft al een notering aan de Amerikaanse techbeurs Nasdaq.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent lager op 28.995,92 punten. Zeetransportbedrijf Kawasaki Kisen Kaisha en luchtvaartmaatschappij ANA Holdings verloren ruim 6 procent en meer dan 5 procent in navolging van de forse koersverliezen onder Europese en Amerikaanse branchegenoten. De Japanse automakers Toyota, Nissan en Honda toonden herstel na de stevige verliezen een dag eerder. Ook Renesas (plus 2,6 procent) veerde op. De Japanse chipmaker zakte maandag bijna 5 procent door een brand bij een fabriek van het bedrijf. De brand zorgt waarschijnlijk voor een verder tekort aan computerchips in de autosector.