Consumptie in januari weer hard omlaag door lockdown

De consumptie in Nederland toonde in januari de op een na sterkste krimp ooit gemeten. Alleen bij de eerste lockdown in april vorig jaar was de afname van de consumptie door huishoudens groter, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Er werd 13,5 procent minder uitgegeven dan in januari vorig jaar. De sterke terugval komt voor een groot deel doordat alle niet-essentiële winkels waren gesloten vanwege de coronamaatregelen. Winkeliers in de non-foodsector hadden in januari daardoor te maken met de sterkste neergang van hun verkopen in zeker zestien jaar, kwam eerder al naar voren uit cijfers van het statistiekbureau.

Consumenten gaven veel minder uit aan kleding, woninginrichtingsartikelen, elektrische apparatuur en vervoermiddelen dan een jaar eerder, voor het begin van de coronacrisis. Aan dit soort zogeheten duurzame goederen werd dik een kwart minder besteed. Dat komt neer op de sterkste afname sinds het CBS deze informatie ruim twee decennia terug is gaan bijhouden.

Ook de uitgaven aan diensten, zoals een bezoek aan de kapper, een restaurant, een bioscoop, een museum of een voetbalwedstrijd, kwamen fors lager uit. Restaurants, cafés, pretparken, theaters, bioscopen, dierentuinen, zwembaden en musea waren de hele maand januari gesloten.

Aan eten en genotsmiddelen werd over de gehele linie wel bijna 8 procent meer uitgegeven. Dit is de grootste groei na de hamsterwoede in de supermarkten van april vorig jaar. Ook voor overige goederen, zoals gas en elektriciteit, ging de consumptie wat omhoog. Er werd wel minder getankt, maar Nederlanders verstookten meer aardgas doordat het in januari dit jaar kouder was dan in de eerste maand van 2020.