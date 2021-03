Koopjesketen Action ondanks coronacrisis gegroeid in 2020

Koopjesketen Action is er ondanks lockdowns in geslaagd 2020 af te sluiten met een hogere omzet. Dat had het Nederlandse concern vooral te danken aan de opening van nieuwe winkels. Als wordt gekeken naar winkels die langer dan een jaar open waren, daalden de opbrengsten door gedwongen winkelsluitingen licht.

De omzet bedroeg afgelopen jaar bijna 5,6 miljard euro, een stijging van 8,9 procent ten opzichte van 2019. Die groei viel samen met de opening van 164 nieuwe winkels, zo valt te lezen in een presentatie van de Britse grootaandeelhouder 3i, waar het Financieele Dagblad eerder over berichtte. Naast in Nederland breidde het bedrijf onder andere fors uit in Frankrijk, Duitsland en Polen. De omzetstijging ging gepaard met een hogere winst voor aftrek van rentes, belastingen en afschrijvingen. Dat resultaat steeg met 12,4 procent tot 609 miljoen euro.

De vergelijkbare omzet, waar het effect van nieuwe openingen niet meetelt, daalde 1,4 procent door alle lockdowns in Europa. Overigens mocht Action in bepaalde landen waar winkelsluitingen golden nog wel een deel van het assortiment verkopen. Zo konden klanten in Belgiƫ en Frankrijk nog essentieel geachte waren halen bij de budgetketen, maar in Nederland moesten de winkels in december helemaal dicht.

Wat betreft reputatie was 2020 een wisselvallig jaar voor Action. Na de afkondiging van de harde lockdown in Nederland meldde onderzoeksbureau Q&A dat de keten van alle gesloten winkels het meest werd gemist. Eerder in het jaar, vlak nadat de coronapandemie een crisis teweegbracht, erkende het bedrijf leveranciers een maand langer op hun geld te laten wachten, waarmee de wettelijke termijn van zestig dagen werd overschreden. Begin april maakte het bedrijf bekend leveranciers weer binnen de maximale termijn te betalen.