‘Kwart samenwonende hypotheekhouders onverzekerd voor overlijden’

Bijna een kwart van de samenwonende Nederlanders met een hypotheek heeft geen overlijdensverzekering afgesloten. Dat meldt hypotheekverstrekker MUNT Hypotheken dat onderzoek liet doen onder ruim duizend Nederlanders. Het zijn vooral de oudere huizenbezitters die ervoor kiezen om de verzekering niet meer af te sluiten. Vroeger was de overlijdensverzekering verplicht bij het afsluiten van een hypotheek.

Inmiddels heeft twee van de drie 65-plussers geen overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Dat komt onder meer omdat ze vaker eigen vermogen hebben opgebouwd. “Aan de andere kant hebben ze wel een grotere kans op overlijden. Daarom is een verzekering ook duurder want het risico dat ze als groep dragen is logischerwijs een stuk groter”, zegt Ellen Hensbergen, directeur van MUNT Hypotheken.

In de leeftijdscategorie 18 tot 44 jaar heeft 8 procent van de mensen ervoor gekozen om geen overlijdensverzekering af te sluiten. De financiƫle gevolgen van een overlijden kunnen groot zijn. Het kan gebeuren dat iemand niet in zijn of haar eigen huis kan blijven wonen wanneer de partner overlijdt, omdat de maandlasten dan te hoog zijn.

Volgens het onderzoek weet bijna een vijfde van de respondenten niet in welke mate ze beschermd zijn tegen overlijden. “Niet weten waar je precies aan toe bent, zorgt mogelijk voor onnodige stress en later wellicht voor onaangename verrassingen”, aldus Hensbergen.