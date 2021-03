Lockdownzorgen drukken beurzen New York nipt in het rood

Zorgen over nieuwe en strengere lockdowns wegens snel oplopende coronabesmettingen drukten op de aandelenbeurzen in New York. Onder andere oliemaatschappijen verloren aan waarde, nu het economisch herstel mogelijk langer op zich laat wachten. Ook veel bedrijven uit de reisbranche zakten in de openingsminuten.

De Dow-Jonesindex verloor 0,1 procent tot 32.690 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3934 punten terwijl techbeurs Nasdaq 0,3 procent verloor tot 13.348 punten.

Grote olieconcern als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips zakten tot 1,1 procent. Het vooruitzicht van langere lockdowns raakt naar alle waarschijnlijkheid ook de vraag naar olie, dus dalen de prijzen. Een vat Amerikaanse olie verloor bijna 4 procent aan waarde op 59,13 dollar. Brentolie zakte 4,1 procent in prijs tot 61,97 dollar per vat.

Aandelen van vliegmaatschappijen American Airlines, United Airlines en Delta Air Lines, die onlangs nog in de lift zaten, gingen tot 1,2 procent omlaag. Cruisebedrijf Carnival verloor 2,6 procent.

Duitsland gaat de coronamaatregelen aanscherpen en verlengen. De grootste economie van de Europese Unie sluit rond Pasen vrijwel alle winkels en al geldende beperkingen worden verlengd minstens 18 april. Het land voegt zich daarmee bij een aantal andere landen in de Europese Unie, die coronamaatregelen verzwaren.

Ook op het vlak van vaccinatiecampagnes was er een tegenvaller. De onderzoeksresultaten die uitwezen dat het coronavaccin van AstraZeneca voor 79 procent effectief zou zijn, zijn mogelijk gebaseerd op verouderde data.

Beleggers kijken verder uit naar de verklaringen die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell en minister van Financiƫn Janet Yellen later op de dag zullen afleggen voor het Amerikaanse Congres.

Ook is er aandacht voor GameStop, de keten van computerspellenwinkels die door beleggers actief op forumsite Reddit tot grote hoogte werd gestuwd. De bestuurder die verantwoordelijk is voor klantrelaties vertrekt binnenkort bij het bedrijf, dat nabeurs ook met kwartaalcijfers komt. Het aandeel koerste in afwachting daarvan 1,7 procent lager.

De euro was 1,1881 dollar waard tegenover 1,1937 een dag eerder.