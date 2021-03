Luchtvaartfondsen opnieuw stevig onderuit op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met rode cijfers gesloten. De zorgen over nieuwe en strengere lockdowns vanwege snel oplopende coronabesmettingen drukten op het sentiment onder beleggers op Wall Street, met wederom flinke koersverliezen voor de luchtvaart- en cruisesector. Verder gingen ook de oliebedrijven omlaag door de verder dalende olieprijzen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent in de min op 32.423,15 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent tot 3910,52 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,5 procent in tot 13.017,79 punten.

Aandelen van luchtvaartmaatschappijen American Airlines, United Airlines en Delta Air Lines gingen tot bijna 7 procent omlaag. Cruisebedrijven Carnival en Royal Caribbean Cruises werden tot bijna 8 procent lager gezet. Maandag werd hier ook al flink terrein prijsgegeven.

Grote olie- en gasconcerns als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips daalden tot 1,3 procent. Het vooruitzicht van langere lockdowns raakt naar alle waarschijnlijkheid ook de vraag naar olie, dus dalen de prijzen. Een vat Amerikaanse olie verloor 6 procent aan waarde op 57,53 dollar. Brentolie zakte 5,8 procent in prijs tot 60,54 dollar per vat.

Daarnaast ging de aandacht uit naar de verklaringen die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell en minister van Financiƫn Janet Yellen aflegden in het Congres. Ze zeiden dat de steunmaatregelen van de overheid en de Federal Reserve de economische schade van de coronacrisis hebben beperkt, maar dat het herstel nog lang niet compleet is en dat extra steun nodig blijft.

Mediaconcern ViacomCBS ging ruim 9 procent onderuit, na de bekendmaking dat het voor voor 3 miljard dollar aan nieuwe aandelen uit gaat geven.

Ook was er belangstelling voor GameStop, de keten van computerspellenwinkels die door beleggers actief op forumsite Reddit tot grote hoogte werd gestuwd. De bestuurder die verantwoordelijk is voor klantrelaties vertrekt binnenkort bij het bedrijf, dat nabeurs ook met kwartaalcijfers kwam. Het aandeel koerste in afwachting daarvan bijna 7 procent lager.

De euro was 1,1849 dollar waard, tegen 1,1860 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa.