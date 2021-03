Luchtvrachtcongres over vervoer coronavaccins van start

Een virtueel congres over luchtvracht gaat dinsdag over het vervoer van coronavaccins. Onder meer de Amerikaanse vaccinmaker Pfizer, mensenrechtenorganisatie UNICEF en luchtvaartmaatschappij Air France-KLM zijn vertegenwoordigd op de Air Freight Conference. Tijdens het congres wordt onder meer gesproken over wie verantwoordelijk is voor de distributie van coronavaccins naar ontwikkelingslanden.

De rol van luchtvracht is van belang in de bestrijding van de coronapandemie. Luchtvracht daalde het afgelopen coronajaar met bijna 11 procent, aldus de internationale luchtvaartbranchevereniging IATA vorige maand. Die daling was sterker dan andere vormen van vrachtvervoer. Veel luchtvracht gaat namelijk normaal gesproken mee in het ruim van passagiersvliegtuigen, maar door de reisbeperkingen vanwege de coronapandemie werd er veel minder gevlogen en was er dus ook minder ruimte voor luchtvracht. Verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, zetten zelf passagiersvliegtuigen in om vracht mee te vervoeren. Maar desondanks bleef de capaciteit achter bij die in normale jaren.

Air France-KLM zal de ervaringen met het distribueren van de vaccins toelichten op het congres. Zo komt onder meer het op temperatuur houden van de vaccins tijdens het transport aan bod. Organisator van het virtuele congres is ProMedia, uitgever van vakbladen voor mobiliteit, verkeer en transport.