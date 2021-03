‘Aantal faillissementen loopt dit jaar waarschijnlijk flink op’

Het aantal faillissementen in Nederland neemt dit jaar fors toe, verwacht kredietverzekeraar Atradius. Meer bedrijven zullen bankroet gaan in 2021 dan voor de coronapandemie. Vorig jaar daalde het aantal failliete bedrijven nog, mede door steunpakketten vanuit de overheid, juist ten opzichte van een jaar eerder.

Het aantal faillissementen in Nederland gaat met 44 procent omhoog, denkt Atradius. Maar dat is wel ten opzichte van het lage niveau van vorig jaar. In 2020 gingen 17 procent minder bedrijven op de fles dan een jaar eerder. Atradius-econoom Theo Smid wijt de stijging aan een “vertraagde doorwerking van de coronacrisis”. “We kunnen hierdoor helaas niet uitsluiten dat een deel van de bedrijven die zich in 2020 met overheidssteun staande wisten te houden dit jaar toch kopje onder zullen gaan.”

Behalve de overheidssteun heeft Nederland ook de faillissementswetgeving aangepast. Die moet de herstructurering van bedrijven makkelijker maken buiten een faillissementsprocedure om. Die nieuwe wetgeving kan helpen om het aantal faillissementen te beperken, denkt Smid. “We hopen dat bedrijven die nu in zwaar weer verkeren hierdoor sneller een doorstart kunnen maken.”

Wereldwijd was er vorig jaar een daling in het aantal faillissementen van 14 procent. Dit jaar rekent Atradius op een toename met 26 procent.