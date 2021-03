Chipfondsen omhoog in AEX-index door miljardeninvestering Intel

De chipsector was woensdag de grote winnaar op de beurs in Amsterdam. De stemming werd er bepaald door de Amerikaanse chipreus Intel, die eerder bekendmaakte 20 miljard dollar te investeren in onder meer nieuwe Amerikaanse fabrieken. Volgens kenners is de hele sector gebaat bij dergelijke investeringen. Intel wil de productie van chips opvoeren om beter te kunnen concurreren met rivalen als het Taiwanese TSMC en het Zuid-Koreaanse Samsung.

Chiptoeleverancier ASMI en chipmachinemaker ASML voerden de AEX-index in Amsterdam glansrijk aan met winsten van 5,2 en 4,2 procent. Ook voor chipbedrijf BE Semiconductor (plus 3,8 procent) was woensdag een flinke winst weggelegd.

De AEX-index sloot de sessie met een plus van 0,6 procent op 686,13 punten. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway was de grootste daler in de AEX met een min van 3 procent. Betaalbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus volgden met verliezen van meer dan 2 procent.

In de MidKap won Air France-KLM net geen 3 procent. Griekenland en Spanje lieten weten de deuren weer te openen voor meer buitenlandse reizigers. Elders in Europa sloten luchtvaartmaatschappijen ook met winst. Lufthansa won in Frankfurt dik 2,5 procent en British Airways-moeder IAG steeg bijna 4 procent in Londen. Prijsvechters als Ryanair en easyJet wonnen tot bijna 5 procent.

De vrees dat het economische herstel van de coronacrisis vertraging oploopt door de strengere lockdowns in veel grote landen, zorgde wel voor enige koersdruk. Zo eindigde de beurs in Frankfurt met een verlies van 0,3 procent. Parijs sloot nagenoeg vlak en Londen won 0,2 procent.

In Frankfurt daalde RTL Group 1,7 procent. Het mediabedrijf wil volgens de Belgische zakenkrant De Tijd dochteronderneming RTL Belgium verkopen. Ook RTL Nederland gaat mogelijk in de etalage. VodafoneZiggo en het Belgische DPG Media, eigenaar van de Volkskrant en AD, zouden mogelijk interesse hebben in de Nederlandse tak.

Beleggers schrokken verder niet erg van een voorspelling van Commerzbank dat de grote Duitse bank dit jaar opnieuw rode cijfers zal schrijven vanwege fikse reorganisatiekosten. Het aandeel won bijna 1,5 procent.

De euro stond op 1,1834 dollar, tegenover 1,1860 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden flink op na de flinke daling op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie werd 5,3 procent duurder op 60,84 dollar. Brentolie kostte 5,1 procent meer op 63,98 dollar per vat.