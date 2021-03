Deliveroo wraakt hof Amsterdam in zaak over cao

Deliveroo heeft het gerechtshof in Amsterdam gewraakt in het hoger beroep over of maaltijdbezorgers van het bedrijf onder de cao beroepsgoederenvervoer vallen. De zaak zou woensdag worden behandeld. Er is nog geen datum voor de behandeling van het verzoek bepaald.

Deliveroo en een woordvoerder van het gerechtshof konden nog niet zeggen wat de precieze reden is van het indienen van het wrakingsverzoek. Een rechter kan worden gewraakt als betrokkenen denken dat een bepaalde rechter of meerdere rechters niet onpartijdig zijn.

De rechter bepaalde in 2019 dat Deliveroo onder de cao beroepsgoederenvervoer valt. Die cao moet het bedrijf dan ook met terugwerkende kracht toepassen. In februari bepaalde het gerechtshof Amsterdam in een andere zaak dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo geen zelfstandig ondernemers zijn, maar werknemers die recht hebben op een arbeidsovereenkomst.