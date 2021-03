IMF wil 650 miljard dollar aan extra noodreserves

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wil de noodreserves van aangesloten landen met 650 miljard dollar verhogen. Dit moet vooral armere landen en opkomende economieën de nodige financiële ademruimte geven waarmee ze de coronapandemie kunnen bestrijden.

IMF-topvrouw Kristalina Georgieva zal in juni een formeel voorstel presenteren van de reserves. Dit gebeurt door extra zogeheten Special Drawing Rights (SDR’s) in het leven te roepen, waarvan de waarde is gebaseerd op een mandje van vijf veel gebruikte munten. Landen kunnen hiermee hun internationale reserves aanvullen en ze bijvoorbeeld verkopen voor euro’s of dollars als de staatsfinanciën dat vereisen.

De laatste keer dat het IMF extra noodreserves creëerde was in 2009, wegens de wereldwijde financiële crisis. Toen gingen lidstaten van het fonds akkoord met de verdeling van SDR’s ter waarde van 250 miljard dollar.

Als lidstaten akkoord gaan met het voorstel van Georgieva zou dat een forse ingreep zijn. Tot op heden heeft het IMF, inclusief de stap in 2009, het equivalent van 293 miljard dollar aan extra SDR’s gecreëerd en verdeeld. Volgens de Bulgaarse is de stap een uitgelezen kans om landen die door de coronacrisis financieel krap zitten een “liquiditeitsboost” te geven zonder dat hun schulden oplopen.

Georgieva pleitte al langer voor de verdeling van nieuwe noodreserves, maar daar moeten leden van IMF wel mee instemmen. De Verenigde Staten verzetten zich onder voormalig president Donald Trump tegen zo’n stap. De regering-Biden is positiever gestemd. Zo zei de huidige minister van Financiën Janet Yellen dat zo’n stap ook in het nationale belang van de Amerikanen zou zijn, omdat snel economisch herstel van arme landen ook de VS ten goede komt.