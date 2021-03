‘RTL Group overweegt verkoop RTL Nederland’

RTL Group, het moederbedrijf van diverse Nederlandse tv-zenders, overweegt naar verluidt RTL Nederland te verkopen. De Belgische tak van RTL zou daarnaast al in de etalage zijn gezet, meldt de Belgische zakenkrant De Tijd op basis van ingewijden.

RTL Group wil tegenover het ANP niet reageren op de geruchten. Wel kijkt het mediaconcern volgens een woordvoerder voortdurend naar zijn opties voor zijn lokale dochters. Eerder stelde RTL al dat er argumenten zijn voor een consolidatie in het Europese medialandschap

Over het idee om RTL Nederland te verkopen meldt De Tijd niets concreets. Volgens informatie van de krant zouden VodafoneZiggo en DPG Media interesse kunnen hebben. Maar DPG, dat in Nederland eigenaar is van kranten als de Volkskrant en het AD, liet al aan De Tijd weten dat de mediagroep op geen enkel dossier actief is en bij geen enkel proces betrokken is.

RTL is in het Franstalige deel van Belgiƫ een grote mediapartij, met meerdere televisie- en radiozenders. De Franse RTL-dochter M6 zou eerder al in de etalage zijn gezet. De Belgische tak zou aanvankelijk met M6 aangeboden zijn, maar nu zou ook bekeken worden of het apart naar de markt kan worden gebracht. Mogelijke overnamekandidaten voor de Belgische tak lijken volgens De Tijd de Vlaamse televisiegroep SBS, die in handen is van Telenet, en Rossel, de eigenaar van de Franstalige Belgische krant Le Soir.