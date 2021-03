Tien sleepboten proberen schip in Suezkanaal vlot te trekken

Een tiental sleepboten probeert containerschip Ever Given, die vastzit in het Suezkanaal, vlot te trekken. De kortste scheepvaartroute tussen Azië en Europa is sinds dinsdagochtend versperd, nadat het enorme schip vastliep.

De Ever Given heeft een lengte van 400 meter en een gewicht van 224.000 ton. Het schip liep aan de grond in het zuidelijke deel van het Suezkanaal en ligt schuin over de gehele breedte van de waterweg, die daardoor geblokkeerd is. Er ontstond een grote opstopping van andere vaartuigen.

Het 193 kilometer lange Suezkanaal is een van de drukste vaarroutes ter wereld, goed voor ongeveer 12 procent van de wereldwijde handel. Er worden dagelijks ook ongeveer een miljoen vaten olie en een grote hoeveelheid vloeibaar gemaakt aardgas (lng) via het kanaal vervoerd.

Als het Suezkanaal dicht is moeten schepen tussen Azië en Europa omvaren via Kaap de Goede Hoop, wat weken aan extra vaartijd kan vergen. Ook olietankers uit het Midden-Oosten maken veel gebruik van het Suezkanaal.

Het Nederlandse Smit Salvage, een dochterbedrijf van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, is ingeschakeld om te gaan helpen met het bergen van het schip. Een team van 10 mensen is naar Egypte gestuurd om te helpen bij de operatie.

In dergelijke gevallen “moet je echt berekeningen maken om te begrijpen hoe stevig het schip aan de grond zit, en hoeveel kracht je kunt uitoefenen zonder het schip te beschadigen”, aldus een woordvoerder.

Volgens de Suez Canal Authority (SCA) kunnen de werkzaamheden om het schip los te maken tot diep in de nacht doorgaan, als het weer het toelaat. Eerder werd onterecht gemeld dat het schip was vlot getrokken.

Volgens Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), de technisch manager van het schip, is de bemanning van het schip veilig en zijn er geen meldingen van vervuiling. Volgens BSM is het schip eigendom van het Japanse Shoei Kisen KK, maar weigerde verdere details te verstrekken. Shoei Kisen KK was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Het Taiwanese Evergreen Marine, dat het schip leaset, zei dat de eigenaar had gezegd dat het schip “vermoedelijk was geraakt door een plotselinge sterke wind, waardoor de romp van de route afweek en per ongeluk de bodem raakte.” Het schip is waarschijnlijk verzekerd voor 100 tot 140 miljoen dollar, zeggen verzekeringsmakelaars.