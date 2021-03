UWV maakt fout met vernietigen duizenden documenten

Uitkeringsinstantie UWV heeft per abuis duizenden documenten vernietigd voordat de wettelijke bewaartermijn was verstreken. Het gaat onder meer om documenten van 16.000 mensen met een lopende uitkering. Ook zijn documenten van 128.000 mensen vernietigd van wie de uitkering om uiteenlopende redenen was beëindigd. De fout heeft volgens de instantie geen gevolgen voor lopende uitkeringen.

De afgelopen drie jaar is UWV bezig geweest met het opschonen van het archief, waarbij fysieke documenten werden vernietigd waarvan de wettelijke bewaartermijn was verlopen. Het gaat voornamelijk om documenten die betrekking hadden op sociaal-medische beoordelingen van mensen met een langlopende Wajonguitkering.

Nadat de fout aan het licht kwam, heeft het UWV de werkzaamheden bij het archief direct stilgelegd. Daarop is een onderzoek gestart naar de oorzaak.

Volgens het UWV kan een deel van de documenten mogelijk nog hersteld worden, omdat de informatie ook elders in de UWV-systemen beschikbaar is. Het UWV gaat de groep mensen met een lopende uitkering informeren over wat er gebeurd is.