Zorgen over economisch herstel houden beurzen in greep

De zorgen over het economische herstel van de coronacrisis lijken de Europese beurzen ook woensdag in de greep te houden. De aandelenmarkten gingen een dag eerder al overwegend omlaag na nieuwe en strengere lockdowns in Europa vanwege snel oplopende coronabesmettingen. Beleggers vrezen dat het herstel zal worden vertraagd door de coronamaatregelen en dat hun herstelprognoses wellicht te optimistisch zijn.

De Amsterdamse AEX-index stevent op basis van de openingsindicatoren af op een negatief begin van de handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen in het rood te openen. De aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen woensdag overwegend omlaag, met flinke koersverliezen voor de beurzen in Tokio en Hongkong.

In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur verdubbeld ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI) meldde woensdagochtend bijna 16.000 nieuwe gevallen. Dinsdag besloten bondskanselier Angela Merkel en de deelstaatpremiers dat de lockdown in Duitsland wordt verlengd tot 18 april. Ook in Nederland, Frankrijk en Italië werden de lockdowns verlengd.

Griekenland en Spanje lieten weten de deuren te openen voor meer buitenlandse reizigers. Het wordt weer mogelijk om vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Spanje te reizen, terwijl Griekenland gevaccineerden uit alle EU-landen en Israël toelaat. Gevaccineerde reizigers moeten in Griekenland alleen aantonen dat ze een prik hebben gehad en hoeven niet in quarantaine en ook geen negatieve coronatest te laten zien.

Op het Damrak kwam Avantium nog met jaarcijfers. Het technologiebedrijf wist in het coronajaar 2020 de omzet vrijwel stabiel te houden en leed iets minder verlies. Topman Tom van Aken sprak van een jaar met aanzienlijke uitdagingen. Vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis doet het bedrijf geen voorspellingen voor 2021.

In Parijs staat Carrefour in de belangstelling. Het Franse supermarktconcern heeft met investeerder Advent International en het Amerikaanse supermarktbedrijf Walmart een akkoord bereikt over de overname van Grupo BIG Brasil. Carrefour betaalt ongeveer 1,1 miljard euro voor de op twee na grootste supermarktketen van Brazilië en versterkt daarmee zijn positie in het Zuid-Amerikaanse land.

De euro was 1,1843 dollar waard, tegenover 1,1860 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op na de flinke daling op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 58,34 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 61,54 dollar per vat.