EU wil sterkere positie voor euro tegenover dollar

De EU-leiders willen een belangrijkere rol voor de euro in de wereld, zodat de Europese Unie minder afhankelijk wordt van dollartransacties in strategische sectoren zoals energie, voedsel of farmacie. “De euro loopt echt nog achter op de dollar”, zei demissionair premier Mark Rutte na afloop van de videovergadering met zijn Europese collega’s. “Onze ambitie is dat dat een betere verhouding wordt.”

De 27 spraken over versterking van de internationale rol van de euro aan de hand van een presentatie van Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe en voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde. Volgens Rutte is de impact van de Europese munt sinds de invoering van de Europese munt op 1 januari 2002 “ongeveer nog dezelfde als vanaf de start.” Zo’n 20 procent van de transacties wereldwijd vindt plaats in euro’s en 60 procent in dollars, zei hij.

De voorwaarden voor een sterkere internationale rol voor de euro zijn volgens Donohoe nu eerst een robuust, duurzaam economisch herstel van de coronacrisis en een verbeterde economische veerkracht. Rutte: “Voor Nederland is natuurlijk de basis voor een sterke munt altijd een sterke economie. En de basis daarvoor wordt gevormd door je concurrentiepositie, het actief werken aan hervormingen in je economie en gezonde overheidsfinanciën.”

Met het oog op de verdere digitalisering van de maatschappij moet de EU ook verder werken aan een innovatieve digitale financiële sector en efficiëntere, degelijke betaalsystemen, schrijven de 27 in een verklaring. Het werk aan de mogelijke introductie van een digitale euro wordt voortgezet.