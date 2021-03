Maaltijdbezorger Deliveroo onder vuur in aanloop naar beursgang

Maaltijdbezorger Deliveroo ligt onder vuur om de werkomstandigheden en het loon van de bezorgers. Daar maken investeerders zich in de aanloop naar de geplande beursgang zorgen over. Twee toonaangevende investeerders hebben inmiddels gezegd niet mee te willen doen aan de beursgang, waarmee het bedrijf hoopt bijna 1,2 miljard euro op te halen.

Het gaat om Aderdeen Standard Investments en Aviva Investors, twee van de grootste vermogensbeheerders in het Verenigd Koninkrijk. De twee, die samen ongeveer bijna 970 miljard euro beheren, vinden dat de manier waarop Deliveroo omgaat met de bezorgers niet in lijn is met maatschappelijke verantwoord investeren. Vermogensbeheerder Aberdeen zegt in bedrijven te willen investeren die niet alleen winstgevend zijn maar ook duurzaam, en dat werknemersrechten ook belangrijk zijn.

Bij de beursgang, die voor woensdag 31 maart op de rol staat, wordt verwacht dat honderden bezorgers zullen staken. Volgens de Britse vakbond van onafhankelijke werknemers houden ze weinig tot niks over aan de gang naar de beurs van Deliveroo. Volgens de bond kan Deliveroo miljarden verdienen met de beursgang, maar zijn het loon en de werkomstandigheden van bezorgers achteruit gegaan. Door de coronapandemie hebben maaltijdbezorgers flink geprofiteerd van de sluiting van restaurants, waardoor mensen thuis moesten blijven en dus meer eten hebben besteld.

Deliveroo daarentegen heeft aangegeven wereldwijd ongeveer 16 miljoen pond te willen uitkeren aan bezorgers bij de beursgang. Bezorgers moeten dan wel minstens een jaar voor het bedrijf werken en 2000 bestellingen hebben bezorgd. Naar verwachting zullen meer dan 36.000 bezorgers geld overgemaakt krijgen. Gemiddeld gaat het waarschijnlijk om zo’n 440 pond. Dat is omgerekend bijna 511 euro.