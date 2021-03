Poging groot containerschip Suezkanaal vlot te trekken hervat

De poging om het 400 meter lange containerschip dat het Suezkanaal blokkeert vlot te trekken met behulp van vijf sleepboten, is donderdag hervat. Door de blokkade van het kanaal wordt het wereldwijde transport al dagenlang verstoord.

Zowel de boeg als het achtersteven ligt klem tegen een zijde van het kanaal. Mogelijk dat het noodzakelijk is dat het gewicht van het schip wordt verminderd. Dat kan door containers van het schip te takelen en olie en ballastwater te verwijderen. Daarnaast moet mogelijk gebaggerd worden.

De 224.000 ton wegende Ever Given liep dinsdagochtend aan de grond nadat het schip door de harde wind en een stofstorm niet meer kon sturen, meldde de Suez Canal Authority (SCA) in een verklaring. Maritiem dienstverlener GAC heeft ’s nachts een notitie aan klanten gestuurd waarin staat dat de inspanningen om het schip met sleepboten te bevrijden worden voortgezet, maar dat de windomstandigheden en de enorme omvang van het schip “de operatie belemmerden”.

Tientallen schepen, waaronder andere grote containerschepen, tankers die olie en gas vervoeren en bulkschepen die graan transporteren, hebben aan beide uiteinden van het kanaal een file gevormd. Het zorgt voor de ergste opstopping van de scheepvaart van de laatste jaren.

Ruwweg 30 procent van alle containers die wereldwijd worden vervoerd, gaan door het 193 kilometer lange m lange Suezkanaal in Egypte. Ongeveer 12 procent van alle goederen die wereldwijd worden verhandeld, passeert het kanaal.