Swapfiets gooit tegen 2025 geen fietsonderdelen meer weg

De Nederlandse scale-up Swapfiets wil zijn fietsen tegen 2025 volledig circulair hebben gemaakt. Dat betekent concreet dat alle onderdelen van de fietsen van het bedrijf aan het einde van hun levensduur worden hergebruikt. Voor materialen waar dat niet mogelijk is, is tegen die tijd een andere duurzame oplossing gevonden.

Swapfiets wil een verdere verduurzamingsslag maken door fietsonderdelen te repareren, hergebruiken, opknappen en recyclen. Het populairste model van Swapfiets in Europa, de Deluxe 7 is volgens het bedrijf al voor 88 procent circulair.

Momenteel geldt al voor alle rubberonderdelen dat er niets bij het afval belandt. De uitdaging om volledig circulair te worden zit hem volgens het bedrijf vooral in het eventuele hergebruik van zadels en remkabels. Daarnaast krijgt het bedrijf nog een hele klus om af te stappen van bepaalde grondstoffen, zoals mineralen die in smeer worden gebruikt.

Het bedrijf dat in 2014 werd opgericht heeft inmiddels meer dan 220.000 klanten. Een jaar geleden waren dat er nog 100.000. De fietsen met de herkenbare blauwe voorbanden zijn in Nederland in meer dan vijftig steden beschikbaar. Bij Swapfiets betaal je een vast bedrag per maand voor een fiets. Bij een defect, zoals een lekke band, wordt het rijwiel binnen een dag gerepareerd op een locatie naar keuze.

In enkele markten biedt Swapfiets ook al opvouwbare steps en elektrische bromfietsen aan. Ook voor deze vervoersmiddelen geldt een abonnementsvorm.