CBS komt met tweede raming economische groei slotkwartaal 2020

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt later op vrijdag met een reeks cijfers, waaronder een tweede raming van de economische groei in het slotkwartaal van coronajaar 2020. In een eerdere raming werd een krimp van 0,1 procent gemeten. Huishoudens gaven door de aangescherpte coronamaatregelen minder geld uit dan normaal.

Doordat de investeringen goeddeels op niveau bleven, was de neergang niet zo stevig als bij de eerdere lockdown. In het tweede kwartaal van 2020 kromp de economie nog met 8,5 procent toen de economische bedrijvigheid hard werd geraakt door de coronamaatregelen.

Naast cijfers over het bruto binnenlands product meldt het CBS ook cijfers over de financiën van huishoudens en ondernemingen. Daarnaast worden ook de overheidsfinanciën belicht en volgt een economisch bulletin over de maand maart.