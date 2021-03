Coronaspaarwoede verraste duurzame ASN Bank

ASN Bank, het op duurzaamheid gerichte onderdeel van de Volksbank, werd afgelopen jaar verrast door de flinke spaarwoede van Nederlanders als gevolg van de coronapandemie. Volgens directeur Arie Koornneef lukte het ASN niet om al dat extra geld direct op een duurzame manier weg te zetten.

Er werd vorig jaar veel meer geld opgepot dan normaal, omdat mensen door de virusuitbraak bijvoorbeeld niet op vakantie konden gaan en vakantiegeld niet werd gespendeerd. Koornneef spreekt van een tijdelijk “corona-effect” dat volgens hem niemand had kunnen voorzien en ook bij andere banken speelt.

Het saldo op spaar- en bepaalrekeningen bij ASN dikte met 1,9 miljard euro aan, meer dan twee keer zoveel als waarmee de bank rekening hield in zijn planningen. Het lukte vorig jaar uiteindelijk om zo’n 400 miljoen euro extra duurzaam te financieren of te beleggen, de overige 1,5 miljard euro heeft ASN nog in kas.

Wat meespeelt is de duurzame missie van ASN. Daarom moet de bank altijd goed kijken waar wel en niet in geïnvesteerd kan worden, en dat duurt doorgaans even. Geld steken in een bedrijf als Shell of zware industrie is er uit den boze. Ook investeert de bank niet in staatsobligaties in de Verenigde Staten, omdat daar in sommige staten sprake is van de doodstraf.

Koornneef wil dit jaar proberen om een deel van de 1,5 miljard euro alsnog weg te zetten, bijvoorbeeld door meer duurzame hypotheken te verstrekken of te investeren in duurzame energie- en infrastructuurprojecten. Maar hij wijst erop dat het ook belangrijk is om een deel achter de hand te houden. Het is namelijk nog niet duidelijk wat mensen gaan doen als de pandemie voorbij is. Mogelijk willen ze hun extra spaargeld van vorig jaar dan opeens snel gaan uitgeven.

De sterke groei bij ASN komt niet alleen door het veranderde spaargedrag. De bank kreeg er netto ook bijna 47.000 klanten bij, waardoor het totale klantenbestand is opgelopen tot bijna 786.000. Dat komt neer op de sterkste klantengroei sinds 2012. Volgens Koornneef kan dat de bank helpen om komende jaren nog meer duurzame vooruitgang op het gebied van klimaat, biodiversiteit en mensenrechten te realiseren.

Het aanhouden van veel spaargeld is momenteel niet aantrekkelijk voor banken, vanwege de lage rente. Maar als het gaat om de financiële resultaten verwijst Koornneef door naar de jaarcijfers van het moederbedrijf van ASN. De Volksbank zag de winst vorig jaar met 37 procent kelderen tot 174 miljoen euro, zo werd eerder al bekend. Het financiële concern moest vanwege de crisis een voorziening nemen van tientallen miljoenen voor leningen die mogelijk nooit meer terugbetaald worden. Ook is veel geld opzijgezet voor de onlangs aangekondigde reorganisatie. Bij de Volksbank verdwijnen de komende jaren 400 tot 500 banen. In hoeverre ASN geraakt wordt door die ingreep, is volgens Koornneef nog niet te zeggen.