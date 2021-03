Klanten Beter Bed kopen ‘op afspraak’ weer als voor corona

Beddenketen Beter Bed krijgt met winkelen op afspraak net zoveel bestellingen binnen in zijn winkels als voor de coronacrisis. Het bedrijf laat dan ook weten goed met de huidige maatregelen uit de voeten te kunnen. Veel winkels klaagden de afgelopen tijd juist dat winkelen op afspraak ze nauwelijks helpt.

Volgens Beter Bed hebben klanten “extreem positief” gereageerd op de mogelijkheid om weer in de winkels van het bedrijf te shoppen. Daarnaast merkt het bedrijf ook dat klanten veel meer onlineaankopen blijven doen, wat al zo is sinds de winkels tijdelijk dicht moesten. Tijdens de coronacrisis heeft beter Bed veel ge├»nvesteerd in de webwinkel en dat blijft het bedrijf volgens topman John Kruijssen doen. Beter Bed verhoogt ook de voorraden om te voorkomen dat de levertijden te lang worden.

Veel winkels hebben de afgelopen tijd juist laten weten dat ze met winkelen op afspraak en bestellen en afhalen niet aan hun normale omzet komen. Branchevereniging INretail noemt die maatregelen een druppel op een gloeiende plaat en spande een kort geding aan tegen de Staat om heropening van de winkels te eisen. Dat haalde echter niets uit.