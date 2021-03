Ondernemersvoorman: geef Nederland eerst twee jaar rust

Ondernemers hebben na de coronacrisis vooral rust nodig en geen nieuw politiek beleid, vindt ondernemersorganisatie MKB-Nederland. “Geef Nederland twee jaar rust. Zet een aantal dingen tijdelijk buitenspel”, heeft voorzitter Jacco Vonhof gezegd in de podcast Kwestie van Centen van De Telegraaf.

Volgens de ondernemersvoorman moeten de formerende partijen in Den Haag voor de komende twee jaar alleen een regeerakkoord maken dat is gericht op economisch herstel. “Wij ondersteunen het denken van de minister-president om de formatie in twee sporen te doen”, stelt Vonhof tegen de krant, die daarbij aantekende dat de MKB-Nederland-voorzitter wel een paar stappen verder gaat dan premier Mark Rutte.

Rutte wil het herstelplan als eerste afspreken, maar dat zou dan een soort eerste deel worden van het uiteindelijke regeerakkoord. Vonhof heeft het tegen De Telegraaf echt over het in tweeën knippen van het regeerakkoord. “Ik hoop dat men snapt dat een zieke patiënt die aan de beterende hand is niet van de ene op de andere dag uit bed stapt en zegt: ’Hé hallo, hier ben ik weer’. Nee, die geef je even een tijdje rust”, zo verduidelijkt Vonhof. Dat zou volgens hem betekenen dat voorlopig afgezien moet worden van bezuinigingen, lastenverzwaringen en andere grote veranderingen in het beleid.