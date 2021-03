Overheidstekort in coronajaar was 34 miljard euro

De coronacrisis heeft een groot gat geslagen in de Nederlandse overheidsfinanciën. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was vorig jaar sprake van een overheidstekort van 34 miljard euro, waar een jaar eerder nog een overschot was van 14 miljard euro.

Het tekort komt overeen met 4,3 procent van het bruto binnenlands product. De schuld nam in een jaar tijd met 40 miljard euro toe, tot 435 miljard euro. Dat is 54,5 procent van het bbp, aldus het CBS op basis van nieuwe voorlopige cijfers over de overheidsfinanciën.

Volgens de Europese regels mag het tekort maximaal 3 procent zijn, waarbij de schuld niet hoger mag zijn dan 60 procent van het bbp. Door de uitzonderlijke omstandigheden vanwege corona heeft de Europese Commissie de Europese begrotingsregels echter tijdelijk opgeschort.

De uitgaven van het Rijk stegen vorig jaar met 44 miljard euro tot 384 miljard euro. Circa 30 miljard euro werd als subsidie aan bedrijven en instellingen verleend, waarvan de helft ongeveer werd gebruikt voor loonsubsidies.