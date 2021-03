‘Staking vrachtwagenchauffeurs geen gevolgen bevoorrading AH’

De 24-uursstaking van vrachtwagenchauffeurs bij twee distributiecentra van Albert Heijn heeft vooralsnog geen gevolgen voor het bevoorraden van de supermarkten van Albert Heijn. “Klanten kunnen gewoon hun boodschappen doen”, aldus een woordvoerster van de supermarktketen.

“Albert Heijn heeft zelf geen vrachtwagenchauffeurs in dienst”, benadrukt de woordvoerster van Albert Heijn. De stakingen zijn bedoeld als signaal aan de werkgevers van de vrachtwagenchauffeurs.

Ongeveer 150 chauffeurs voeren vrijdag de hele dag actie bij de distributiecentra van Albert Heijn in Pijnacker en Zaandam. Het doel van de staking is om de twee distributiecentra volledig lam te leggen, zegt bestuurder Willem Dijkhuizen van vakbond FNV. De vakbond eist een loonsverhoging van 3,5 procent die met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 moet gaan gelden.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) vindt de acties “niet nodig en onverantwoord”. De werkgeversorganisatie had de vakbonden naar eigen zeggen uitgenodigd voor een “ultieme poging om alsnog tot een cao-resultaat te komen”. Volgens TLN waren de werkgevers bereid om stappen te zetten op het gebied van loon, arbeidsomstandigheden en eerder stoppen met werken. Maar de vakbonden gingen niet op de uitnodiging in, aldus TLN.