Veel ondernemers stoppen met hun zaak, anderen doen goede zaken door coronacrisis

Steeds meer ondernemers stoppen met hun zaak, zo blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2020 werden zo’n 140.000 bedrijven opgeheven. Een jaar eerder waren dat er nog 114.000. Een duidelijk effect van coronamaatregelen. Het is beter om op tijd te stoppen, waardoor je als ondernemer niet door een vaak lange faillissementsprocedure hoeft. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel in ondernemersland.

Impact van de veranderingen

Het is en blijven onzekere tijden, maar sommige bedrijven draaien momenteel op volle toeren. Het afgelopen jaar is er zoveel veranderd, zoals thuiswerken, elkaar niet mogen bezoeken en veel extra vrije tijd, dat onze keuzes en gedrag zich hierop hebben aangepast. We kunnen minder doen buitenshuis, dus is de aandacht van veel Nederlanders op binnen het huis gericht. Daarbij doen we vrijwel alles online, wat ook voor de nodige veranderingen en behoeftes heeft gezorgd.

Doe het zelf ketens, winkels met huishoudartikelen, eten thuis laten bezorgen, verzorgingsproducten, thuiswerkproducten, oppasservice, bedrijven die ervoor zorgen dat wij online kunnen werken en meeten, streamingdiensten en ga zo maar door.

Film voor je bedrijf

Naast de bedrijven die momenteel dankzij de coronacrisis goed boeren, zijn er vorig jaar in Nederland 78.312 nieuwe bedrijven bij gekomen ten opzichte van een jaar eerder. Aan het begin van dit jaar stonden bijna 2.080.000 ondernemingen geregistreerd in het handelsregister, een toename van vier procent. Voor al deze startende bedrijven en ondernemers en de ondernemers die momenteel goede zaken doen, is het belangrijk dat je online zichtbaar bent. Ook is het mogelijk om een film voor je bedrijf te laten maken Impact maken met creatieve online content is zeker in deze tijd belangrijk, waarmee je laat zien wie je bent, wat je brengt en waar je voor staat. Bij Pro Motion Film is het mogelijk om bedrijfsfilms, promotiefilms of product video’s te maken.

Online zichtbaarheid

Ook voor bedrijven die het zwaar hebben en niet weten of ze open kunnen blijven, is online zichtbaarheid essentieel. Door zichtbaar te zijn, kan je juist winst behalen. Het is een manier om in contact te blijven met je potentiële klanten, je kan je concurrenten in de gaten houden en je kan je producten en diensten op een creatieve manier laten zien. Met mooie afbeeldingen, reviews van tevreden klanten of video’s over bepaalde thema’s kun je zorgen dat je opvalt. Dit kan je ook prima zelf doen, als er geen budget is om dit door een externe partij te laten doen. Zo blijkt dat 92 procent van de kijkers van een video deze deelt met anderen. Juist in deze tijd is het belangrijk dat je door het consistent dele van content in contact staat met je doelgroep.

Adverteren

Slechts een klein percentage ziet de berichten die je post op sociale media, zoals Facebook en Instagram. Het alleen plaatsen van een bericht op de tijdlijn is tegenwoordig niet meer genoeg. Dit wordt door slechts 4-5 procent door de mensen die jouw pagina liken gezien. Door je berichten te adverteren, worden berichten gezien door de juist doelgroep. Met een kleine investering creëer je hierdoor al een groter bereik.