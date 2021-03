Vrachtwagenchauffeurs staken bij distributiecentra AH

Vrachtwagenchauffeurs voeren vrijdag de hele dag actie bij twee distributiecentra van Albert Heijn. Met een 24-uursstaking is het de bedoeling de distributiecentra in Pijnacker en Zaandam volledig lam te leggen, zegt bestuurder Willem Dijkhuizen van vakbond FNV.

Werknemers in de sector transport en logistiek voeren sinds het begin van deze maand acties, nadat een ultimatum van FNV aan werkgevers was verlopen. De vakbond eist een loonsverhoging van 3,5 procent die met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 moet gaan gelden.

Dijkhuizen weet nog niet exact hoeveel chauffeurs meedoen aan de actie, maar FNV rekent op ongeveer 150 deelnemers. Zij werken voor verschillende bedrijven. Doordat het normaal gesproken een komen en gaan is van trucks bij de distributiecentra, verwacht Dijkhuizen sowieso opstoppingen door drukte met chauffeurs die zich op locatie voor de staking inschrijven. Na de acties in Pijnacker en Zaandam volgen mogelijk ook stakingen bij andere distributiecentra van supermarkten, waarschuwt FNV.

Behalve een loonsverhoging eisen chauffeurs ook betere werkomstandigheden. Vrachtwagens moeten daarom standaard worden uitgerust met airco en een standkachel, zo vinden zij. Ook wil de vakbond dat werkgevers een regeling invoeren waardoor vrachtwagenchauffeurs, wegens hun fysiek zware beroep, eerder kunnen stoppen met werken.