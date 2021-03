‘Brits-Amerikaans handelsakkoord laat nog jaren op zich wachten’

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk slagen er waarschijnlijk niet in om een handelsakkoord te sluiten voor 2023. De Amerikaanse president Joe Biden vindt dat investeringen in de eigen economie en de moeizame verhouding met China nu meer aandacht verdienen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De vertraging zou een grote tegenvaller zijn voor de Britse premier Boris Johnson. Nu het Verenigd Koninkrijk niet meer bij de Europese Unie hoort, gelden de handelsafspraken tussen het landenblok en de VS niet meer voor de Britten. Johnson hoopte een snel handelsakkoord met de Amerikanen te presenteren als succesverhaal na de brexit.

De Amerikaanse president heeft dankzij een eerder aangenomen wet tot 1 juli 2021 de mogelijkheid om internationale handelsakkoorden versneld door het Congres te loodsen. Die speciale bevoegdheid wordt waarschijnlijk niet verlengd, omdat dit met het oog op de tussentijdse verkiezingen voor het Congres in 2022 te controversieel is. Een bron uit regeringskringen meldt aan Bloomberg dat de regering-Biden niet van plan is de nog overgebleven tijd te gebruiken voor een deal met het Verenigd Koninkrijk.

Johnson en andere brexitvoorstanders stelden eerder juist dat het Verenigd Koninkrijk, eenmaal uit de EU gestapt, zou kunnen floreren als internationaal georiĆ«nteerde handelsnatie die de trans-Atlantische banden aanhaalt. Het Britse ministerie voor internationale handel meldt nu dat een goede handelsdeal belangrijker is dan een snel akkoord. “Het VK heeft altijd duidelijk gemaakt dat een breed en voor beide landen gunstig akkoord belangrijker is dan een deal voor een vooraf gestelde deadline”, aldus een woordvoerder.