Specsavers voor rechter om ‘misleidende’ reclame

Brillen- en hoorzorgketen Specsavers misleidt met een reclamecampagne, genaamd ‘de Waarheid’, consumenten en zet collega-audiciens ten onrechte in een negatief daglicht. Dit vindt althans branchevereniging de Kwaliteitsaudiciens. De organisatie heeft een kort geding aangespannen tegen Specsavers met de eis de campagne met onder meer pianist Wibi Soerjadi te verbieden en te rectificeren.

In de campagne beweert Specsavers dat het “alle innovatieve toestellen vergoedt”, en dat klopt niet volgens de branchevereniging. “Ook de suggestie dat andere audiciens consumenten onnodig naar toestellen buiten het basispakket van de zorg verwijzen, is simpelweg onwaar”, zegt voorzitter Hein Greven.

De vereniging, waarbij Schoonenberg Hoorcomfort, Beter Horen en Van Boxtel Hoorwinkels zijn aangesloten, heeft Specsavers eerder verzocht de campagne te staken. Maar Specsavers heeft de campagne toch doorgezet. Het kort geding dat Kwaliteitsaudiciens aanspant dient donderdag bij de rechtbank in Utrecht.

Specsavers zegt de rechtszaak met veel vertrouwen tegemoet te zien en gaat voorlopig gewoon verder met de reclame op onder meer televisie, radio en sociale media. Directeur Remko Berkel van Specsavers Nederland laat weten dat de campagne is bedoeld om te zorgen dat er meer transparantie komt op de hoorzorgmarkt. Volgens hem zijn het juist andere audiciens die consumenten om de tuin leiden, door ze naar de winkels te lokken met mooie woorden en hier vervolgens niet naar handelen.

En innovatieve toestellen worden bij Specsavers wel degelijk vergoed door verzekeraars, geeft Berkel aan. “Ik weet zelf wel wat ik aanbied.” Onder innovatieve toestellen verstaat hij gehoorapparaten met een oplaadbare accu, die via een mobiele telefoon te bedienen zijn en die ‘onzichtbaar’ zijn. Dat laatste houdt in dat het toestel heel erg klein is, waardoor het voor andere mensen niet opvalt dat iemand een gehoorapparaat draagt.