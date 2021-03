AEX heeft 700-puntengrens weer in vizier

De Amsterdamse AEX-index heeft maandag de 700-puntengrens weer in het vizier. De laatste keer dat de hoofdindex dat niveau wist te bereiken was tijdens het hoogtepunt van de internethausse in 2000. Eind februari lag deze psychologische puntengrens ook binnen bereik. De trage voortgang van het vaccinatieprogramma in Europa, de oplopende rentes op vooral Amerikaanse staatsobligaties en de stijgende inflatie zorgden echter voor een terugval op de beurzen.

De Amsterdamse beurs lijkt op basis van de openingsindicatoren iets hoger te beginnen aan de verkorte handelsweek. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk met kleine koersuitslagen openen na de stevige koerswinsten op vrijdag. De beursweek staat vooral in het teken van het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat op vrijdag verschijnt. De aandelenmarkten in Europa en de Verenigde Staten zijn op Goede Vrijdag echter gesloten. Ook zal de Amerikaanse president Joe Biden naar verwachting woensdag een nieuw economisch steunpakket van 3 biljoen dollar presenteren, met onder meer grote investeringen in infrastructuur en duurzame energie.

De olieprijzen gingen omlaag na het nieuws dat het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal weer drijft. Het schip Ever Given blokkeert sinds dinsdag de belangrijke handelsroute. Volgens topman Peter Berdowski van maritiem dienstverlener Boskalis is het echter nog te vroeg om te zeggen dat de problemen zijn opgelost. Het wordt volgens hem nog een hele klus om het voorsteven van het schip los te krijgen. Boskalis helpt daarbij. De prijs van een vat Brentolie daalde 2,1 procent tot 63,23 dollar. Amerikaanse olie werd 2,2 procent goedkoper op 59,63 dollar per vat.

Op het Damrak staat Air France-KLM in de belangstelling. Volgens persbureau Bloomberg is de Franse regering bijna klaar met haar plan om luchtvaartmaatschappij Air France van nieuw kapitaal te voorzien. De kapitaalinjectie van miljarden euro’s wordt mogelijk in de komende dagen bekendgemaakt. Fugro liet weten dat Harrie Noy stopt als voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) van de bodemonderzoeker. Noy gaat met pensioen en zal worden opgevolgd door Sjoerd Vollebregt, die al lid van de RvC is.

Ook blijft de aandacht uitgaan naar de autosector nu steeds meer autofabrikanten noodgedwongen hun productie moeten terugschroeven wegens een tekort aan chips. Stellantis, het fusiebedrijf van Fiat-Chrysler en Peugeot, legt vijf fabrieken in Noord-Amerika stil. De Chinese maker van elektrische auto’s Nio, het Zweedse Volvo, het Japanse Nissan en het Amerikaanse General Motors lieten eerder al weten fabrieken stil te leggen vanwege het chiptekort.

De euro was 1,1776 dollar waard, tegenover 1,1797 dollar op vrijdag.