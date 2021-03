AEX voor het eerst sinds 2000 terug op 700 punten

De Amsterdamse AEX-index keerde maandag voor het eerst sinds het hoogtepunt van de internethausse in het jaar 2000 terug op het niveau van 700 punten. De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde kort na opening 0,5 procent hoger op 700,58 punten.

Op 4 september 2000 sloot de AEX op 701,56 punten en werd tussentijds de hoogste koers ooit aangetikt van 703,18 punten. Na het uiteen spatten van de internetzeepbel aan het begin van de eeuw ging de koers hard omlaag en bereikte de AEX in maart 2003 een dieptepunt van 218,44 punten.

Eind februari kreeg de hoofdindex deze psychologische puntengrens al in het vizier. De trage voortgang van het vaccinatieprogramma in Europa, de oplopende rentes op vooral Amerikaanse staatsobligaties en de stijgende inflatie zorgden echter voor een terugval op de beurzen.

Het omvangrijke steunpakket van president Joe Biden voor de Amerikaanse economie en de belofte van de Federal Reserve om de rente nog lang laag te houden om de economie te ondersteunen, veroorzaakten deze maand weer optimisme. Ook hopen beleggers dat de lockdownmaatregelen in de komende maanden kunnen worden teruggeschroefd nu steeds meer mensen een prik hebben gekregen tegen het coronavirus.

In de jaren na 2003 herstelde de index tot een top van 560 punten in 2008, vlak voor het uitbreken van de financiële crisis. Het dieptepunt van de kredietcrisis werd bereikt op 9 maart 2009 met een stand van 194,99 punten. Elf jaar later stond de index weer ruim boven de 600 punten. Op 17 februari 2020, vlak voor de uitbraak van de coronapandemie, noteerde de AEX op meer dan 630 punten. Door de wereldwijde lockdowns kelderde de index in één maand tijd naar 389,60 punten.

Dankzij de historische steunpakketten van de centrale banken en overheden wereldwijd wisten de beurzen zich in een snel tempo te herstellen van de dieptepunten van de coronacrisis. De AEX is in een jaar tijd met 80 procent gestegen ten opzichte van het dieptepunt van de coronacrisis op 16 maart 2020.