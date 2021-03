Het duurt nog dagen voor file bij Suezkanaal opgelost is

Hoewel het scheepvaartverkeer door het Suezkanaal weer op gang komt nu de Ever Given is vlotgetrokken, kan het nog dagen duren voordat de file bij het kanaal opgelost is. De Suezkanaalautoriteit schat dat er zeker drie dagen mee gemoeid zijn om de 437 wachtende schepen door het kanaal te loodsen.

De Ever Given kwam vorige week dinsdag in een zandstorm overdwars in het zuidelijke deel van het Suezkanaal te liggen waardoor de doorvaart volledig gestremd was. Even na 15.00 uur maandag was het schip weer vrij en tegen 18.00 uur bereikte het enorme schip van zo’n 400 meter lang en bijna 60 meter breed het Grote Bittermeer. Dat meer ligt tussen de noordelijke helft van het kanaal en het zuidelijke helft in.

Volgens het Taiwanese containerbedrijf Evergreen waar het schip voor vaart, wordt daar bekeken wat de schade is en of het schip nog zeewaardig is. De Ever Given was onderweg naar Rotterdam.

De lokale autoriteiten gaven na de aankomst van de Ever Given in het meer het scheepvaartverkeer vrij. De opstopping betreft niet alleen schepen die vanuit Azië op weg waren naar Europa, zoals de Ever Given. Ook vanuit de Middellandse Zee konden schepen niet op weg naar het zuiden.

Volgens het maritieme databedrijf Lloyd’s List is er door de blokkade een kleine 8,2 miljard euro aan goederen per dag tegengehouden. Het kanaal was bijna zes dagen geblokkeerd.