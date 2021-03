‘Klus Suezkanaal heeft geen effect op jaarwinst Boskalis’

Het vlottrekken van containerschip Ever Given in het Suezkanaal gaat baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis geen miljoenen opleveren. “Dit heeft geen effect op de jaarwinst van Boskalis”, zegt topman Peter Berdowski. Wel is hij zich bewust van de extra naamsbekendheid die de klus kan opleveren.

Over wat de klus Boskalis financieel heeft opgeleverd, wil het bedrijf geen uitspraken doen. De kosten die Boskalis voor het vlottrekken heeft gemaakt, vallen volgens Berdowski ook mee. “We hebben tientallen mensen ingehuurd en een aantal zeeslepers. Dat zijn geen kosten die in de miljoenen lopen, eerder tonnen. Dit was een relatief kleine bergingsklus, ook niet de moeilijkste, maar wel met grote exposure. Hiermee hebben we wel aan de wereld laten zien waar we voor staan als bedrijf in de volle breedte en expertise van berging.”

De Boskalis-topman laat verder weten dat de baggeraar benaderd is door de autoriteit van het Suezkanaal, die de berger van eerdere klussen kent. Daarnaast is de bergingswereld in de scheepvaart klein, zegt hij. “We kennen alle scheepseigenaren en alle scheepsverzekeraars. We zitten heel goed in dat netwerk, dat is ook de reden dat we snel benaderd worden. Omdat iedereen weet dat Smit Salvage gebeld moet worden als je met een spoedeisende klus zit. Iedereen daar zal ook verwacht hebben dat Smit zou komen helpen.”

Het Nederlandse Smit Salvage is de gespecialiseerde dochteronderneming van Boskalis, die betrokken was bij de operatie. Daarbij werd gebaggerd en werden elf gewone sleepboten en twee krachtige zeesleepboten ingezet.

Boskalis heeft een eigen volgsysteem, waarmee het wereldwijd de scheepvaart in de gaten houdt en zo snel kan zien waar schepen in problemen komen. De Ever Given kwam vorige week dinsdag in een zandstorm overdwars in het zuidelijke deel van het Suezkanaal te liggen. Het schip, eigendom van een Japanse reder maar varend in dienst van een Taiwanees bedrijf, behoort tot de grootste containerschepen ter wereld met een lengte van 400 meter en een breedte van bijna 60 meter. Daardoor is het erg gevoelig voor zijwind. Toen het schip gedraaid lag, lag het tegen beide oevers van het kanaal.