Het in het Suezkanaal vastgelopen containerschip Ever Given is los. Nadat maandagochtend de achtersteven van het schip loskwam, is nu ook de voorkant los. Het schip is op eigen kracht weer onderweg. Ook de rest van het scheepvaartverkeer komt weer op gang, volgens de kanaalautoriteit. De Ever Given was vorige week dinsdag in een zandstorm overdwars in het zuidelijke deel van het Suezkanaal komen te liggen.