Tesla-truck laat op zich wachten door batterijtekort

De vrachtwagen van Tesla zal dit jaar nog maar mondjesmaat geproduceerd worden. Dat heeft topman Elon Musk van de maker van elektrische auto’s op Twitter laten weten. Reden is dat het bedrijf te weinig batterijen kan produceren om de Tesla Semi, zoals de vrachtwagen heet, op grote schaal te produceren.

Musk had afgelopen weekend gezorgd voor twijfel of Tesla dit jaar überhaupt vrachtwagens kon leveren. Toen schreef hij op Twitter dat er “te veel batterijenbeperkingen zijn momenteel”. Daar voegde hij aan toe dat het “volgend jaar waarschijnlijk wel oké is”. Dinsdag werd Musk om wat meer uitleg gevraagd en gaf hij aan dat de situatie met de batterijen het op korte termijn moeilijk maakt om op grote schaal te produceren.

Tesla introduceerde de Semi in 2017 met als oorspronkelijke doel om de truck in 2019 op de markt te brengen. Vorig jaar liet Musk in een e-mail aan het personeel van Tesla weten dat het tijd werd om de productie op te voeren. Pepsi, dat een grote bestelling voor de elektrische vrachtwagens heeft staan, liet vorige week weten te verwachten voor het einde van het jaar vijftien stuks geleverd te krijgen.