AEX-index grijpt net naast hoogste slotstand ooit

De Amsterdamse AEX-index is woensdag net niet op de hoogste slotstand ooit de handel uitgegaan. Eerder op de dag werd wel de hoogste tussentijdse koers in de geschiedenis aangetikt. Deze opmars op de beurs lijkt misschien vreemd, omdat Nederland ook in een diepe crisis verkeert. Maar volgens beurskenner Jos Versteeg van zakenbank InsingerGilissen is de coronacrisis anders dan andere crises, en zorgt de pandemie voor een flink hogere waardering van met name technologiebedrijven.

De hoofdindex aan het Damrak koerste tot vlak voor het einde van de sessie rond het oude slotrecord, maar zakte uiteindelijk toch 0,2 procent tot 699,85 punten. Daarmee is de slotstand van 701,56 punten van 4 september 2000 net niet gebroken. Dat record dateert nog uit de internethausse van begin deze eeuw. Eerder op de dag tikte de graadmeter wel de 704,25 punten aan, wat het hoogste tussentijdse niveau ooit is voor de AEX.

Volgens Versteeg is het bijzonder aan de huidige crisis dat overheden bedrijven met steunmaatregelen massaal overeind houden. Ook gaan beleggers er volgens hem vanuit dat de economie na de pandemie weer relatief snel zal herstellen. Wat ook meespeelt is dat de beurskoersen afgelopen jaren al flink zijn opgelopen. Versteeg legt uit dat dit te maken heeft met de lage rente. Geld op je spaarrekening zetten levert vrijwel niets meer op. Het enige wat je volgens de analist kunt doen om je geld te laten renderen is dus beleggen.

“Er wordt aan alle kanten gestimuleerd, het kan eigenlijk niet op”, aldus Versteeg. Hij denkt dat de beurskoersen komende tijd nog wel verder kunnen toenemen en heeft niet indruk dat er sprake is van een zeepbel, die uit elkaar kan spatten.

Koplopers in de AEX waren woensdag de chipbedrijven ASMI en Besi met winsten van 3,6 en 2,1 procent. Deze bedrijven profiteren volgens Versteeg juist van de coronacrisis. Door het vele thuiswerken is de digitalisering immers in een stroomversnelling geraakt en ontstaat er extra vraag naar apparatuur als computers, en dus ook chips.

De andere Europese beurzen lieten op de laatste dag van het eerste kwartaal een gemengd beeld zien. De MidKap won 0,3 procent tot 1026,33 punten. De graadmeters in Parijs en Londen verloren tot 0,9 procent. Frankfurt eindigde vlak.

Een dramatisch beursdebuut van maaltijdbezorger Deliveroo in Londen zorgde verder voor enige terughoudendheid bij beleggers. Het aandeel crashte meer dan een kwart in waarde. Grote Britse vermogensbeheerders hadden al aangegeven geen interesse te hebben in aandelen van het bedrijf omdat de wijze waarop Deliveroo omgaat met de bezorgers niet in lijn is met maatschappelijk verantwoord investeren.

De euro was 1,1737 dollar waard, tegenover 1,1724 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 60,95 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 63,89 dollar per vat.