‘Biden gaat vele miljarden in infrastructuur investeren’

De Amerikaanse president Joe Biden gaat woensdag naar verwachting een nieuw economisch steunpakket voor de Verenigde Staten presenteren, met honderden miljarden dollars aan investeringen in infrastructuur van de grootste economie ter wereld. Biden zal zijn plannen waarschijnlijk uit de doeken doen tijdens een speech in de stad Pittsburgh later op de dag.

Het gaat naar verluidt om een pakket investeringen van 2 biljoen dollar, oftewel 2000 miljard dollar over een periode van acht jaar. Het geld gaat bijvoorbeeld naar bruggen, wegen, spoorlijnen, havens en andere infrastructuur in de VS, die vaak is verouderd en in slechte staat verkeert. Ook wordt geld gestoken in watervoorziening, riolering, energienetwerken, telecomapparatuur voor snel internet en oplaadstations voor elektrische auto’s, zeggen ingewijden.

Daarbovenop zou Biden van plan zijn om grote investeringen te doen in schone energiebronnen, zoals zonneparken en windmolens om zo de uitstoot te verlagen en klimaatverandering tegen te gaan. Later in een tweede fase zou ook veel geld worden uitgetrokken voor bijvoorbeeld kinderopvang, onderwijs, zorg en meer hulp voor arme gezinnen.

Daarmee zou het nieuwe steunpakket van de president een totale waarde van 3 biljoen tot 4 biljoen dollar kunnen krijgen. Dat investeringsprogramma komt bovenop een eerder coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar dat eerder deze maand werd goedgekeurd door het Amerikaanse Congres, met daarin bijvoorbeeld extra financiƫle steun voor huishoudens en bedrijven tegen de coronacrisis.

Biden wil volgens bronnen deze nieuwe investeringsplannen financieren door de belastingen voor bedrijven de komende vijftien jaar te verhogen en ook meer belastingen te heffen op buitenlandse winsten van Amerikaanse multinationals. De belastingen voor bedrijven waren eerder juist nog verlaagd door zijn voorganger Donald Trump. Biden zou later ook de belastingen voor rijke mensen willen verhogen.