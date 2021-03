Triodos wil voormalige chef antiwitwasorganisatie als topman

Triodos Bank heeft in Jeroen Rijpkema zijn nieuwe topman gevonden. De raad van commissarissen van de duurzame kredietverstrekker draagt de voormalige ABN AMRO-bankier op de aandeelhoudersvergadering in mei voor als hoogste leidinggevende. Rijpkema was tot voor kort hoofd van een samenwerkingsverband van vijf banken om witwassen tegen te gaan.

De huidige topman van Triodos, Peter Blom, maakte vorig jaar al bekend dat hij in de loop van 2021 zou terugtreden. Hij was sinds de oprichting in 1980 bij de bank actief. In 1989 werd hij benoemd tot algemeen directeur en in 1997 promoveerde hij tot directievoorzitter.

Rijpkema’s meest recente functie was die van interim-topman van Transaction Monitoring Netherlands. ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank richtten die organisatie op om transactiegegevens door te spitten op aanwijzingen van crimineel geld dat wordt witgewassen. Tot 2017 werkte hij bij ABN AMRO, waar hij op het laatst leiding gaf aan de internationale afdeling voor Private Banking, oftewel financiĆ«le dienstverlening aan vermogende particulieren.