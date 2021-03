Vliegmaatschappij Delta houdt middelste stoel niet meer vrij

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines laat een van zijn meest in het oog springende maatregelen tegen het coronavirus binnenkort varen. Het Amerikaanse concern houdt vanaf mei de middelste stoel in rijen van drie zitplaatsen niet langer vrij. Zo komen weer meer stoelen beschikbaar voor het groeiende aantal passagiers dat de vliegmaatschappij verwacht te vervoeren.

Delta was van de grote Amerikaanse maatschappijen de laatste die tussen twee zitplaatsen één stoel onbezet liet. Topman Ed Bastian denkt dat het vanaf mei weer verantwoord is om passagiers weer schouder aan schouder te laten reizen, omdat hij erop rekent dat 65 procent van de passagiers dan is ingeënt met een vaccin tegen het coronavirus.

Ook andere coronamaatregelen aan boord van Delta-vliegtuigen worden versoepeld. Zo worden op binnenlandse vluchten weer snacks geserveerd. Vanaf juni voert Delta geleidelijk ook weer warme maaltijden in tijdens vluchten binnen de Verenigde Staten.

Delta is een belangrijke partner van KLM. Die Nederlandse luchtvaartmaatschappij is er nooit toe overgegaan om de middelste stoel bij voorbaat vrij te houden. KLM probeert passagiers vanwege corona weliswaar zo ver mogelijk uit elkaar te laten zitten, maar zegt niet te kunnen voorkomen dat reizigers soms naast elkaar komen te zitten. Bij zowel Delta als KLM zijn mondkapjes aan boord van het vliegtuig verplicht.