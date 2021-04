AEX koploper in Europa dankzij chip- en techbedrijven

De Amsterdamse beurs was donderdag een koploper op de Europese markten. Vooral de chip- en techbedrijven lieten stevige koerswinsten zien dankzij positieve geluiden uit de sector, en stuwden de AEX-index naar de hoogste stand ooit. Een forse toename van de bedrijvigheid in de industrie van de eurozone, die in maart het hoogste niveau in bijna 24 jaar bereikte, zorgde eveneens voor optimisme. Beleggers verwerkten daarnaast het omvangrijke investeringsplan van de Amerikaanse president Joe Biden, dat miljoenen banen moet opleveren.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,1 procent in de plus op 707,19 punten en tikte een tussentijds hoogtepunt aan van 707,85 punten. De graadmeter wist woensdag al het 21 jaar oude record uit de boeken te schrijven. De MidKap won 0,8 procent tot 1034,80 punten onder aanvoering van roestvrijstaalbedrijf Aperam (plus 3,5 procent).

De DAX in Frankfurt klom 0,5 procent ondanks tegenvallende Duitse winkelverkopen in februari. Londen steeg 0,8 procent. De Parijse CAC40-index won 0,4 procent na de aankondiging dat heel Frankrijk vanaf zaterdag voor een maand in een strengere lockdown gaat.

ASMI, Besi en ASML behoorden tot de sterkste stijgers in de AEX met winsten tot 3,3 procent. De chipbedrijven profiteerden van de positieve vooruitzichten van de Amerikaanse chipmaker Micron Technology. Ook liet de Taiwanese chipmaker TSMC weten in de komende drie jaar 100 miljard dollar te investeren om zijn productiecapaciteit uit te breiden. TSMC wil daarmee het chiptekort aanpakken dat in onder meer de autosector zorgt voor productieproblemen.

Prosus, dat grote belangen heeft in technologiebedrijven, was koploper in de AEX met een plus van 5,5 procent. KPN won 0,5 procent. Het telecomconcern sleept de Zweedse fabrikant van telecomapparatuur Ericsson in Texas voor de rechter vanwege schending van patenten.

Deliveroo (min 1,3 procent) werd in Londen opnieuw lager gezet. De maaltijdbezorger kende woensdag een dramatisch beursdebuut en kelderde 26 procent in waarde. Grote Britse vermogensbeheerders lieten het aandeel links liggen vanwege kritiek op de arbeidsomstandigheden van de bezorgers van het bedrijf. Concurrent Just Eat Takeaway, eigenaar van Thuisbezorgd.nl, verloor 0,3 procent en was de grootste daler in de AEX. In Parijs kelderde Atos 14 procent. Het Franse IT-bedrijf waarschuwde voor boekhoudkundige onregelmatigheden bij twee Amerikaanse dochterbedrijven.

De euro bleef ongewijzigd op 1,1737 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent duurder op 60,17 dollar. Brentolie klom 1,5 procent in prijs tot 63,70 dollar per vat.