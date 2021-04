Beleggers kijken uit naar industriecijfers Europa en VS

Beleggers op de Amsterdamse beurs kijken donderdag vooral uit naar industriecijfers uit Europa en de Verenigde Staten. Ook wordt gelet op de wekelijkse Amerikaanse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen. De markten verwerken daarnaast het omvangrijke investeringsplan van de Amerikaanse president Joe Biden, waarin ruim 2,2 biljoen dollar wordt uitgetrokken voor infrastructuur en dat miljoenen banen moet opleveren. Biden wil de plannen bekostigen met hogere belastingen voor bedrijven.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de laatste handelsdag van de week. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters waarschijnlijk met kleine winsten openen. Alle Europese markten zijn vrijdag gesloten. Ook Wall Street blijft op Goede Vrijdag dicht.

Frankrijk gaat in de strijd tegen de derde golf van het coronavirus vanaf zaterdag voor een maand weer in een strengere lockdown. Tot de maatregelen behoren een avondklok vanaf 19.00 uur, thuiswerken en een verbod om verder dan 10 kilometer van je woning een luchtje te scheppen. President Emmanuel Macron hoopt dat het land vanaf midden mei weer stap-voor-stap open kan gaan. Daarnaast moet Europa volgens Macron het leidende continent worden in de wereld bij het maken van vaccins.

Beleggers houden ook de ontwikkelingen rond Archegos in de gaten. De Amerikaanse financieel toezichthouder SEC is volgens persbureau Bloomberg een onderzoek begonnen naar het schandaal rond het investeringsfonds. Veel aandelen waarin het fonds via ingewikkelde financiĆ«le producten belegde gingen onlangs hard onderuit op de beurs door te risicovolle avonturen van Archegos. Banken als Credit Suisse en Nomura, die als tussenpersonen voor de deals van Archegos fungeerden, waarschuwden al voor “aanzienlijke” verliezen door de problemen bij het hedgefonds.

Op het Damrak staan de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML in de belangstelling dankzij positief nieuws uit de sector. De Amerikaanse chipmaker Micron Technology kwam met beter dan verwachte omzetverwachtingen voor het lopende kwartaal. Ook wil de Taiwanese chipmaker TSMC volgens persbureau Reuters in de komende drie jaar 100 miljard dollar investeren om de productiecapaciteit bij zijn fabrieken uit te breiden.

De Europese beurzen sloten woensdag verdeeld. De AEX-index tikte op 704,25 punten de hoogste koers ooit maar eindigde uiteindelijk 0,2 procent lager op 699,85 punten. Wall Street ging overwegend vooruit. De brede S&P 500 bereikte tussentijds zijn hoogste stand ooit en won 0,7 procent. Techbeurs Nasdaq steeg 1,5 procent en de Dow-Jonesindex bleef achter met een min van 0,3 procent tot 32.981,55 punten.

De euro was 1,1716 dollar waard, tegenover 1,1737 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent tot 59,62 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 63,20 dollar per vat.